شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عرضت على جروس مساعدته في تدريب الفريق فوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك تفاصيل جلسته مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروي الأول، والتي جمعتهما أمس الثلاثاء. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "كريستيان جروس مدرب جيد ولابد أن نشيد به عندما يقوم بعمل مميز"، أضاف مازحًا: "عرضت عليه خلال الجلسة أن أعمل معه كمساعد في الجهاز الفني فوافق، وقلت له (لما أقولك حاجة اعمل عكسها) فضحك".

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