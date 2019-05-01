شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الزمالك يسافر إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، أن بعثة فريقه ستسافر إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق من السفر.

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ويواجه الزمالك النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بسوسة، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما حسم الأبيض لقاء الذهاب بالفوز بهدف دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أضاف رئيس الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: "هناك محاولات تُجرى حاليًا مع مسؤولي ستاد بتروسبورت للحصول على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع للمران الأخير للفريق الأبيض الذي سيقام في التاسعة مساء الخميس بعد مباراة إنبي وبتروجيت، لتحفيز اللاعبين وحثهم على الفوز أمام النجم والعودة ببطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية".