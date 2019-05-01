سوبر كورة يكشف سر التسديدة القاتلة فى إصابة عنتر قبل موقعة النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد عنتر صانع ألعاب للزمالك لإصابة فى العضلة الأمامية فى استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة النجم الساحلى التونسي، التى ستقام يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.
ويكشف سوبر كورة سر إصابة لاعب الزمالك وموقفه من اللقاء عبر الرابط التالي:
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