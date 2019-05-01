شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المنتخب الأوليمبي يواجه أوزباكستان فى مباراتين وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن المنتخب سيواجه أوزباكستان في مباراتين وديتين حيث سيتحمل المنتخب الأوزباكستاني تكاليف السفر والإقامة.

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وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية ،سنواجه فلسطين بعد مباراتي أوزباكستان، مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي أمد المنتخب الأول بـ 11 لاعباً.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن هناك عدد كبير من اللاعبين قدموا أداء ممتازا خلال الدوري الممتاز، يؤهلهم إلى الانضمام للمنتخب الأول، لكن يجب أن يكون القرار الأخير، لخافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة.