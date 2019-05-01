شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 48 ساعة.. والإدارة تشيد بالتعادل مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمال عمر ، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعه ، بعد التعادل الإيجابي مع بيراميدز بهدف لهدف ، ضمن مواجهات الجولة ال 31 لمسابقة الدوري العام .

وحرص محمد مجد ، عضو مجلس ادارة المقاصة سبورت ، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة خلع الملابس ، على الاداء القوى والمميز ، أمام فريق بيراميدز ، والروح القتالية طوال اللقاء .

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ونقل مجد ، للاعبي الفريق والجهاز الفني ، تحيه مجلس الادارة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، واشادتهم بالاداء القوي امام بيراميدز مؤكدا ثقة الادارة في امكانيات اللاعبين والجهاز الفني لإنهاء المسابقة بشكل جيد .

من جانبه ، أوضح وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، أن مباراة بيراميدز من أفضل اللقاءات التي قدمها الفريق مؤخرا ، و كان المقاصة يستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث .

وأشار هويدي ، أن دعم ومساندة مجلس الادارة ، للجهاز الفني ، كان له مفعول السحر ، في تقديم مباراة قوية ، وأن ما يتردد عن مفاوضات مع مدربين لقيادة الفريق عار تماما من الصحة ، خاصة وأن الإدارة غير متسرعة في حسم الملف خلال الوقت الحالي