شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا رئيساً لبعثة المنتخب الأوليمبي فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر رئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، لبعثة المنتخب الأوليمبي الذى يواجه منتخب فلسطين ودياً يوم 16 يونيو. يواجه المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ، منتخب فلسطين ، برام الله ودياً يوم 16 يونيو. يستعد منتخب مصر الأوليمبي فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

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