شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: رمضان صبحي تلقى عروض من إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب الاهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الانجليزي ، إنه تلقى عروضا لشراء اللاعب من إنجلترا.
وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية : «كان من المقرر سفر رمضان صبحي للعلاج في ألمانيا، لكن الأهلي رفض وتعهد بعلاجه في مصر، لوجود مباريات مهمة في الدوري، واللاعب وافق في النهاية على البقاء».
وأوضح وكيل اللاعب أن صبحي لا يواجه أي مشكلة بخصوص مستحقاته المالية في الأهلي، قائلا: «اللاعب جاء من إنجلترا بربع راتبه، ولا نتحدث مع الأهلي في أي مستحقات".
وأضاف شوقي أنه لم يتلق أي عرض بتحويل إعارة رمضان للأهلي إلى بيع رسمي، متابعا: «تلقينا عروضا بشراء صبحي في إنجلترا وخارج إنجلترا»، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصالات تفيد بشأن انضمام رمضان صبحي للمنتخب، ولا يتوقع أن ينضم للمنتخب.
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