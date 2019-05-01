طارق يحيى عن أسعار تذاكر أمم أفريقيا: منطقية بالمقارنة بالمصاريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، نجم مصر والزمالك السابق، أن أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر تعد أسعارا منطقية بالمقارنة بالتكاليف التى تنفقها الدولة من أجل تنظيم البطولة واستضافتها.

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وتابع طارق يحيى، فى تصريحاته لليوم السابع، أن الدولة تنفق أموالا باهظة فى تنظيمة البطولة، لافتا إلى أن تكلفة تطوير استاد القاهرة فقط وصلت إلى ما يقرب من 700 مليون جنبه، ويتحمل الاتحاد الأفريقى 30%، مما يدفع اللجنة المنظمة للبحث عن مصادر دخل تستطيع سد خانة تلك التكاليف.

وأردف نجم الزمالك السابق أن أسعار التذاكر فى أمم أفريقيا بمصر تعد جيدة بالمقارنة بأسعارها فى دول الخليج والدول الأوروبية.