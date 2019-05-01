مواعيد مباريات النصر والهلال المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وترتيب البطولة

مع قُرب نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يشتد التنافس بين قطبا الرياض الهلال والنصر على تحقيق بطولة الدوري السعودي قبل جولتين من نهاية المسابقة الأقوى عربياً، وبعد هزيمة الهلال المفاجئة أمام التعاون في الجولة الثامنة والعشرون على ملعبه، عادت الصدارة إلى جاره وخصمه اللدود نادي النصر.

ويحل النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 64 نقطة، ويأتي الهلال في المرتبة الثانية على جدول الترتيب برصيد 63، حيث يتبقى لكل فريق منهما مباراتين في الجولتين المتبقيتين على نهاية المسابقة، والتي تنتهي في السادس عشر من شهر مايو الحالي.

المباريات المتبقية لنادي النصر

يواجه النصر في الجولة التاسعة والعشرين نظيره الحزم خارج ملعبه يوم السبت 11 مايو على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يلتقي في الجولة الختامية ضد الباطن في مباراة قد تشهد تتويج الفريق بالنسخة الحالية، وذلك يوم 16 مايو.

المباريات المتبقية للهلال

أما الهلال السعودي، يلتقي في الجولة القادمة خارج ملعبه ضد الاتفاق في الجولة التاسعة والعشرون يوم السبت 11 مايو، ويختتم مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي بلقاء قمة يجمعه ضد الشباب على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم السادس عشر من ذات الشهر.