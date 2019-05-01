الفزع يهب في “ملعب الكامب نو” بالبارسا في وجود صلاح وساديو ماني

محمد صلاح ويورجن كلوب تصدروا غلاف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية قبل 24 ساعة على قمة ليفربول ضد برشلونة التي ستجمعهما غدا بملعب “كامب نو” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء غلاف الصحيفة الكتالونية صورة لصلاح ومدربه كلوب تحت عنوان: “الكود الأحمر” في إشارة إلى أن برشلونة يعترف بحالة الطوارئ لمواجهة الريدز، وذكرت الصحيفة من نقاط قوة الفريق الإنجليزي، والتي جاءت كالتالي: “كاريزما يورجن كلوب، أداء صلاح وفيرمينو الرفيع، حالة ساديو ماني وفان دايك في الفترة الأخيرة.”

وصرحت الصحيفة أيضًا طرق فوز برشلونة على ليفربول غدا، والتي تمثلا في التالي: ” تهديد الضيوف بتحركات بدون الكرة،الضغط الخانق، ولاعبين فعالين في التشكيلة.”

غدا محمد صلاح يدخل المباراة متحديًا ميسي فى ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الثنائي مع الفريقين مؤخرا، حيث يتصدر نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 21 هدفاً، في حين يتركز ليونيل ميسي مقدمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 34 هدفا.