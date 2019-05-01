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أياكس لا ترحم احد…ينافس اليوم ضد توتنهام

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تواجد نادي أياكس أمستردام الهولندي بلا أي ضغوطات في العاصمة الإنجليزية لندن قبل ساعات من المنافسة اليوم ضد توتنهام بذهاب نصف نهائي .

 

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وأراد إريك تين هاج المدير الفني للفريق الهولندي حضور الجماهير بالمران الأخير للفريق والذي خاضه على ملعب توتنهام الجديد، وهو ما أثار اهتمام الجميع.

حرص  اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع الجماهير خلال المران، ونجح أياكس في تفجير أكثر من مفاجأة بالبطولة هذا الموسم، أهمها إخراج حامل اللقب في آخر 3 مواسم، والفوز عليه وسط جماهيره برباعية في دور الـ16، ثم الإطاحة باليوفنتوس في ربع النهائي والفوز عليه وسط جماهيره أيضًا بنتيجة 2/1.

وقد حجز توتنهام مقعده في الدور نصف النهائي بعدما حصل علي قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض بعدما تعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب مع مانشستر سيتي بنتيجة 4/4 بالدور ربع النهائي.

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