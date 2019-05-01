اكاذيب حول اصابة صلاح وهو جاهز لمواجهة ميسي

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول في أفضل مستوياته بمران فريقه الأخير قبل مواجهة برشلونة غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب كامب نو.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أمس إلى أن محمد صلاح تعرض لإصابة في التدريبات وقد يغيب عن مباراة برشلونة ضد ليفربول.

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ويذكر محمد صلاح شارك في مران ليفربول الأخير لمواجهة برشلونة، وظهر متفائل في التدريبات، في إشارة إلى جاهزيته الكاملة لمباراة الغد، وبذلك نفي بنفسه الإشاعات التي تحدثت حول إصابته.

كما ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في تقريرا نشره عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله أن ليفربول يفتقد في مباراة الغد كل من وروبرتو فيرمينو ، وآدم لالانا للإصابة، ومع ذلك قد يشارك فيرمينو أساسيًا في مباراة الغد، حيث أصيب في الفخذ وترتب علي ذلك غيابه عن مباراة هدرسفيلد الأخيرة بالدوري الإنجليزي، ولم يذكر أي شئ عن إصابة الفرعون.