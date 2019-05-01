تشكيل توتنهام الليلة

يواجهه نادى توتنهام الإنجليزي مساء اليوم نظيره نادى أياكس أمستردام الهولندى، فى المواجهة المرتقبة بين الناديين على ملعب “توتنهام الجديد”، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.وقد صعد توتنهام بأفضلية التسجيل خارج ارضه بمباراته مع السيتي4-

ويدخل السبيرز اللقاء يفتقد خدمات نجمه الأول هارى كين هداف الفريق بسبب إصابة الكاحل، والتى تعرض لها خلال مباراة السيتي فى ذهاب ربع النهائي، بينما يتسلح الفريق الهولندى بجميع نجومه.

ومن المتوقع أن يبدأ توتنهام اللقاء بالتشكيل التالى:

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في حراسة المرمى: هيجو لوريس.

في خط الدفاع: فيرتونخين ، تريبير ، ألدرفايلد، روز.

في خط الوسط: إريكسن ،سيسوكو ، دير.

في خط الهجوم: ديلى ألى ، لورينتى ،سون .