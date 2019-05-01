زيدان يشن هجوم حاد على نجوم ريال مدريد

قام المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان بشن هجوما حادا على لاعبيه، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في لقاء رايو فايكانو، الذي أقيم مساء أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين ببطولة الدوري الإسباني، وانتهى بهزيمة الريال بهدف نظيف دون مقابل.

وصرح المدير الفني للريال مشيرا إلى غضبه من المستوي والأداء الذي ظهر به الفريق، ومؤكدا أنه المسئول عن ذلك الأمر وعن تدريب الفريق.

وأكمل زيدان مؤكدا أنه غير ندمان على تدريب الفريق، ولكن ينبغي تغيير طريقة اللعب، مؤكدا أن فريقه لم يقدم أي شيء في اللقاء، ومشيرا أنه سيسعى إلى تقديم مستوي جيد وتغيير تلك الطريقة خلال الـ3 مباريات المتبقية على انتهاء الموسم الحالي.