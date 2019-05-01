Zamalek اليوم- ملخص ونتيجة مباراة النجم الساحلي والزمالك |ماتش مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية 2019|افريقيا يا زمالك تقام مباراة ذهاب نصف نهائى الكنفدرالية الأفريقية يوم الأحد 28/4/2019، ويستضيف فري الزمالك المصرى منافسه النجم الساحلى التونسى على ملعب الجيش ببرج العرب، ويأمل الزمالك فى تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره من أجل حجز فرصة للتأهل، فيما يطمح النجم الساحلى بالفوز أو التعادل من أجل وضع قدما للتأهل قبل موقعة الإياب.

الزمالك ضد النجم الساحلي

وكان الزمالك قد تأهل فى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وتأهل لدور ال8 ومواجهة فريق حسنية أغادير المغربى وتعادله معه سلبيا فى الذهاب وحقق الفوز فى الإياب بنتيجة 1-0، وخسر الزمالك فى لقاءه الماضى على يد فريق بيراميدز بنتيجة 1-0 وابتد عن صدارة الدورى.

ملخص واهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

بداية المباراة || ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الزمالك النجم الساحلي التونسي

د 15 || مرور ربع ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

د 19 || ضربة ركنية للزمالك يبعدها دفاع النجم لتصل لكهربا داخل منطقة الجزاء ومن لمسة واحدة يسدد بقدمه اليسرى ولكن أعلى من العارضة وضربة مرمى للنجم الزمالك ( 0 – 0 ) النجم الساحلي

30 || مرور نصف ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

د 36 || جوووووووووول ! الزمالك يتقدم بهدف لمحمود كهربا الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

نهاية الشوط الأول || الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي || محمود كهربا 36′

بداية الشوط الثاني || الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

د 60 || مرور ساعة من المباراة والزمالك يتقدم على النجم الساحلي بهدف دون رد عن طريق محمود كهربا

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د 62 || رأسية خطيرة من المساكني لاعب النجم ولكن جنش يتألق وينقذ الزمالك من التعادل ويحولها إلى ركنية الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

د 63 || التبديل الأول لنادي الزمالك بنزول أحمد زيزو بدلاً من إبراهيم حسن الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

د 85 || التبديل الثالث للزمالك بنزول حميد أحداد بدلاً من يوسف أوباما الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

نهاية المباراة ” ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية ” || الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي || محمود كهربا 36′

مواجهات الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية ودوري الأبطال – توقعاتك لمباراة اليوم