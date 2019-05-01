تابع لايف نتيجة مباراه “الزمالك والنجم الساحلي” اليوم في نصف نهائي كأس الكونفدرالية...

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم ، حيث أنها واحدة من أهم المباريات الخاصة بكأس الاتحاد الأفريقي، وبالتحديد في ذهاب نصف النهائي، والتي ستقام اليوم من خلال ملعب بترو سبورت، وكل فريق داخله الحماسة الشديدة للفوز في تلك المباراة من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل مباراة الإياب.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

بداية الشوط الاول

الدقيقه 19 – ضربة ركنية للزمالك يبعدها دفاع النجم لتصل لكهربا داخل منطقة الجزاء ومن لمسة واحدة يسدد بقدمه اليسرى ولكن أعلى من العارضة وضربة مرمى للنجم الزمالك ( 0 – 0 ) النجم الساحلي

الدقيقة 30 – مرور نصف ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

هدف اول للزمالك بواسطه اللاعب محمود كهربا

نهاية الشوط الاول لصالح الزمالك

انتهت مباارة الزمالك اليوم بهدف نظيف للفارس الابيض

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي فى مباراة العوده

على الملعب الاولمبي بسوسه فى تونس يلتقي الزمالك مع نظيره النجم الساحلي يوم الأحد 5 مايو 2019 القادم

سنتباع معكم اليوم نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم لحظة بلحظة ، حيث تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى مباراة نصف النهائي ليقابل النجم الساحلي بعد أن تغلب على فريق حسنية أكادير، وفيما يخص الدوري المصري الممتاز، فقد تمكن نادي الزمالك من الحصول على المركز الثاني حتى الآن، وذلك بعد حصوله على ستين نقطة، وهزيمته الأخيرة من نادي بيراميدز.

أما عن النجم الساحلي فقد استطاع أن يفوز ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك بعد أن تمكن من الانتصار على الهلال السعودي، وفي الدوري التونسي يأتي النجم الساحلي في المرتبة الثالثة برصيد نقاط 36 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتقام هذه المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى.