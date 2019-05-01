الآن: نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية ذهاب نصف النهائي وانتظار الحسم في سوسة

تتجه أنظار جماهير الفارس الأبيض الزمالك اليوم تجاه ملعب برج العرب بالأسكندرية لمتابعة نتيجة مباراة اليوم في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية حيث يبحث الزمالك عن فوز ثمين يمكنه من خوض مباراة العودة بعد 7 أيام من الآن في تونس بأريحية ليتمكن من الصعود لنهائي البطولة لأول مرة.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة على قناة bein sport HD1 بتعليق عصام الشوالي وأيضا على شاشة النيل الرياضية للبث الأرضي، واستطاع الزمالك الصعود لهذا الدور بعد اقصاء حسنية أغادير في مباراة استاد السويس التي شهدت جدل تحكيمي بالغ حينها.

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة النجم: جنش في حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود حمدي، عبد الله جمعة مدافعين وفي الوسط الدفاعي طارق حامد، محمود عبد العزيز وخط الوسط الهجومي إبراهيم حسن، يوسف أوباما، كهربا ومهاجم وحيد وهو عمر السعيد.

عمليات الاحماء الآن على ملعب المباراة وسط تشجيع رهيب من الجماهير المتواجدة، ودقائق قليلة على انطلاقة الشوط الاول من المباراة

بداية المباراة الآن الزمالك على يمين الشاشة والنجم بالأحمر على اليسار، الزمالك للضغط من بداية اللقاء وخطأ لصالح النجم في وسط الملعب

الدقيقة 11: مرور من عبدالله جمعة وعرضية أرضية تمر وتصل لاتجاه يوسف أوباما وتمر من أماهه والهدف الأول يضيع على الزمالك

الدقيقة 36: الهدف الأول للزمالك عن طريق محمود كهربا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار الحارس

نهاية شوط المباراة الأول الزمالك يتقدم على النجم بهدف كهربا

الدقيقة 57: كرة طولية باتجاه ياسين الشيخاوي لاعب النجم ولكن حمدي الونش بتاكلينج ينقذ الكرة والزمالك مازال متقدما بهدف

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف في انتظار الحسم في سوسة

مباراة الزمالك والنجم الساحلي

ويغيب عن المباراة من جانب النجم الساحلي مهاجمه الأساسي كريم عريبي والذي طرده الحكم المصري البنا في مباراة الفريق مع الهلال السوداني في مباراة العودة والتي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وينضم لذلك أيضا حارس الفريق وليد كريدان للاصابة، ووصف روجيه لوميرا مدرب النجم تلك الغيابات بأنها نصف قوة الفريق.

الزمالك والنجم الساحلي اليوم

وتحدث روجيه لومير مدرب النجم في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن نتيجة اللقاء صعبة التكهن بها نظرا لقوة الفريقين وعدم تفوق أحدهما على الآخر في الوقت الحالي، وأكد أن العناصر البديلة ستكون على القدر الكافي والمناسب في اللقاء.

ويساند التاريخ الزمالك اليوم في مباراته أمام النجم حيث لم يخسر الزمالك مطلقا أمام أي نادي تونسي على الأراضي المصرية ففاز في 6 وتعادل في 3، فهل يكمل الزمالك مسيرته في السجل المشرف في هذا الأمر.