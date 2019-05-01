“منسق لجنة أمم أفريقيا” يوضح أنه يمكن إعادة النظر في أسعار تذاكر المباريات في حالة واحدة...

أكد المنسق العام للجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019، أحمد مجاهد، أنه من الممكن أن يتم إعادة النظر حول أسعار تذاكر مباريات المسابقة التي سوف تقام بمصر.

وأضاف المنسق العام للجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، أن أسعار تذكرة النسخة المقبلة للبطولة ستكون بقيمة أقل مما كانت عليه بعام 2006، لافتًا أن نسخة 2006 كانت أعلى من النسخة المقبلة، وفقًا لسعر صرف الدولار.

وأشار مجاهد، أن هناك عشرات الآلاف من الطلبات لحجز تذاكر المباريات، وأنه في حالة طباعة مليون تذكرة للبيع سيكون هناك ضغط كبير فعلًا عليها، لافتًا أنه سيكون هناك تنسيقًا تم لتحديد ثمن التذاكر، وأنه على الرغم من انخفاض سعر التذاكر بنسخة الجابون 2017 إلى أن المدرجات كانت خاوية بالكثير من المباريات.

وأضاف مجاهد، أن اتحاد الكرة يدرس حاليًا آلية تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالطلبة وشباب الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا أن عملية بيع التذاكر ستكون إلكترونيًا فقط، وليس هناك نية لفتح منافذ للبيع، حتى يكون هناك بيانات مكتملة، وعدم ظهور السوق السوداء.

وأشار أنه من الوارد إعادة النظر بشأن أسعار بيع التذاكر، في حالة أنه لن يكون هناك تأثيرًا سلبيًا على الحضور الجماهيري.