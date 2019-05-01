عاجل أعرف.. تشكيلة الزمالك الرسمية ضد النجم الساحلي وقناة مجانية تنقل الزمالك والنجم الكونفيدرالية...

اعلن كرستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك منذ قليل، عن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام النجم الساحلي في مباراة اليوم ضم مباريات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية أفريقيا، والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

وجاءت تشكيلة الزمالك أمام النجم خالية من المفاجأت، مع غياب فرجاني ساسي متوسط الميدان الدولي التونسي للإصابة، ويحل النجم الساحلي ضيفاً على الزمالك قبل أسبوع من مباراة العودة في سوسة بتونس ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

نتعرف على تشكيل الزمالك الرسمي، والذي جاء يتكون من محمود جنش لحراسة المرمى، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود زيزو، طارق حامد، يوسف أوباما، كهربا، عمر السعيد، إبراهيم حسن.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنقل قناة النيل للرياضة عبر البث الأرضي مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية.