نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الإفريقية “تفوق أبيض”

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب، ترقب كبير من جميع الجماهير المصرية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة.
انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بتعليق عصام الشوالي.
نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي
|الزمالك
|النجم الساحلي
|1
|0
- دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الأول.
- حكم المباراة يطلق صافرة بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.
- بداية قوية من جانب الزمالك من أجل تسجيل الهدف الأول.
- وصلنا للدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن هي التعادل بدون أهداف.
- محمود كهربا يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 38، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك اليوم هي تقدم الزمال بهدف دون رد.
- مباشر الزمالك الشوط الثاني، نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد في الشوط الأول عن طريق كهربا، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.
- بداية الشوط الثاني.
- وصلنا للدقيقة 67، والزمالك يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.