نتيجة Zamalek,, إفريقيا يا زمالك ملخص واحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي الكونفدرالية |Zamale| k...

نتيجة Zamalek,, إفريقيا يا زمالك ملخص واحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي الكونفدرالية لايف كورة اونلاين |Zamale| k vs Etoile du sahel يستضيف فريق الزمالك منافسه النجم الساحلى فى لقاء ذهاب نصف نهائى الكنفدرالية الأفريقية، ويأمل أصحاب القلعة البيضاء فى تحقيق انتصار كبير باللقاء المرتقب، كما يسعى الفريق الأبيض فى استمرار مشواره نحو النهائى لأول مرة. فى تاريخه، ويطمح لاعبى مدرسة الفن والهندسة فى حسم النتيجة لصالحهم وإمتاع الجماهير بأداء فنى وبدنى مميز.

يحل فريق النجم الساحلى ضيفا على منافسه الزمالك فى ذهاب نصف نهائى الكنفدرالية الأفريقية، ويسعى فريق ليتوال فى تحقيق انتصار كبير باللقاء المرتقب، ويأمل الفريق فى تحقيق الفوز أو الخروج بأى تعادل من أجل وضع قدما نحو النهائى قبل موقعة الإياب، ويطمح النجم فى السطوع على الأراضى المصرية وإسعاد الجماهير العاشقة والمحبة للفريق.

وتأهل فريق النجم الساحلى فى وصافة المموعة الثانية برصيد 10 نقاط، واصطدم فى دور ال8 بمواجهة فريق الهلال السودانى، وحقق الفوز عليه ذهابا بنتيجة 3-1 وفى العودة فازم أيضا بنتيجة 2-1، وكان الفريق فد توج مؤخرا بلقب بطولة كأس زايد للأندية العربية بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بنتيجة 2-1 .

نتيجة الزمالك والنجم الساحلي

بداية المباراة || ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الزمالك النجم الساحلي التونسي

د 15 || مرور ربع ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

د 19 || ضربة ركنية للزمالك يبعدها دفاع النجم لتصل لكهربا داخل منطقة الجزاء ومن لمسة واحدة يسدد بقدمه اليسرى ولكن أعلى من العارضة وضربة مرمى للنجم الزمالك ( 0 – 0 ) النجم الساحلي

30 || مرور نصف ساعة من المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي

د 36 || جوووووووووول ! الزمالك يتقدم بهدف لمحمود كهربا الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

نهاية الشوط الأول || الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي || محمود كهربا 36′

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بداية الشوط الثاني || الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

د 60 || مرور ساعة من المباراة والزمالك يتقدم على النجم الساحلي بهدف دون رد عن طريق محمود كهربا

د 62 || رأسية خطيرة من المساكني لاعب النجم ولكن جنش يتألق وينقذ الزمالك من التعادل ويحولها إلى ركنية الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

د 63 || التبديل الأول لنادي الزمالك بنزول أحمد زيزو بدلاً من إبراهيم حسن الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

د 75 || ربع ساعة على نهاية المباراة والزمالك يتقدم على النجم بهدف كهربا

77 || التبديل الثاني للزمالك بنزول محمد إبراهيم بدلاً من محمود كهربا الزمالك ( 1 – 0 ) النجم الساحلي

كول كورة مشاهدة الزمالك والنجم الساحلي (جودات متعددة) cool kora

مواجهات الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية ودوري الأبطال – توقعاتك لمباراة اليوم

تشكيلة الزمالك الرسمية أمام النجم، أعلن جروس تشكيلة الزمالك الرسمية لمواجهة النجم منذ لحظات، وجاءت التشكيلة على النحو التالي: محمود جنش لحراسة المرمى، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود زيزو، طارق حامد، يوسف أوباما، كهربا، عمر السعيد، إبراهيم حسن، وهي تشكيلة متوقعة قبل بداية مشاهدة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة.