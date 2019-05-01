كهربا يقود الزمالك للفوز على النجم بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف نادي الزمالك نادي النجم الساحلي التونسي في مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويلعب الزمالك مباراة الذهاب بحضور جماهيري قدره 30 ألف مُتفرج على المباراة، ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي في اللقاء مما يدفع جروس للبدء بمحمود عبد العزيز بديلاً له.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

ويلعب الزمالك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق عصام الشوالي على الصوتية الأولى وعلي محمد علي على القناة الصوتية الثانية، ومن الجدير الذكر أن الاتحاد المصري قد وافق على تأجيل مباراة الزمالك مع الانتاج بالدوري ليوم 15 مايو.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وقد لعب الزمالك 7 مباريات مع النجم فازت في مباراتين وخسرت في ثلاثة مباريات وتعادلت معه في مباراتين، ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري المحلي بينما استطاع النجم الحصول على كأس زايد من الهلال بالإمارات في وقت سابق من هذا الشهر، وقد أكد حازم إمام أن المباراة بمثابة نهائي مُبكر نظراً لقوة النجم.