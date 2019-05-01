رسميا..الكاف يعتمد تقنية الفار في أمم أفريقيا 2019

قرر الاتحاد الأفريقى "كاف" تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى بداية من دور الثمانية في النسخة الجديدة المرتقبة بمصر 2019.

وأوضح حسن وابيري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" أن نظام فار سيتم تطبيقه بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وتقام فعالياتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وأشار وابيري إلى أن "كاف" قرر تطبيقها ب