أرسين فينجر يشيد بلاعبي أياكس بعد الفوز على توتنهام

كتب: محمد معتز صلاح الدين أشاد أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال ومحلل قتوات بي أن سبورتس، بلاعبي أياكس الهولندي عقب الفوز على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري

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