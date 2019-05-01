رئيس الزمالك يقرر.. طائرة خاصة ومران مفتوح استعدادًا للنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس الزمالك أن الفريق الأبيض سيسافر إلى تونس بطائرة خاصة قبل مواجهة النجم الساحلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لتجنب الإرهاق والانتظار والسفر والتنقل لساعات طويلة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على النجم الساحلي في سوسة يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما حسم الأبيض لقاء الذهاب بالفوز (1-0) على ملعب برج العرب بالإسكندرية الأحد الماضي.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" صباح الأربعاء: "اتفقنا على السفر بطائرة خاصة لنقل الفريق إلى تونس، وسعيد بتعافي حازم إمام وخالد بوطيب من الإصابة".

Advertisements

وأضاف: "هناك محاولات تُجرى حاليًا مع مسؤولي إستاد بتروسبورت للحصول على موافقة بالسماح بحضور 10 آلاف مشجع للمران الأخير للزمالك في الساعة التاسعة مساء الخميس بعد مباراة إنبي وبتروجيت".

وكشف رئيس الزمالك تفاصيل جلسته مع المدرب السويسري كريستيان جروس يوم الثلاثاء مازحًا: "عرضت عليه أن أعمل كمساعد له في الجهاز الفني فوافق، وقلت له (لما أقولك حاجة اعمل عكسها) فضحك".

وأتم تصريحاته منتقدًا المعلق طارق الأدور قائلا: "قال إن هناك فرصة للأهلي للفوز بالدوري إذا فاز في جميع مبارياته، رغم أن الزمالك إذا فعل نفس الأمر سيصبح رصيده أكبر من الأهلي، فأرسلت له رسالة وانتقدته".