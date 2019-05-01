سويلم يكشف خطوة رئيس الزمالك لحضور نهائي الكونفيدرالية المنتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الزمالك، أرسل تظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لرفع الإيقاف عن رئيس النادي بسبب نهائي الكونفيدرالية.

واقترب الزمالك من التأهل لنهائي الكونفيدرالية، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي البطولة، ويعاني رئيس الزمالك من الإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" "لماذا يتم ترك الموضوع الأساسي الخاص بموافقة الزمالك على ضغط مبارياته، والحديث عن قانونية توقيع رئيس الزمالك على الخطاب، بسبب قرار إيقافه من الكاف".

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وصرح "لماذا يتم تصدير المشاكل في الإعلام، الزمالك فاز في مصر بهدف نظيف، نريد مساعدته، مثلما فعلنا مع الأهلي من قبل".

وشدد "نحترم بالتأكيد قرار الاتحاد الأفريقي، لكن القرار يخص حضور المباريات وأمور أخرى، لكن تلك مكاتبات لاتحاد الكرة بصفته رئيس الزمالك، ما علاقته بقرار الكاف".

واختتم "تم إرسال تظلم للكاف من رئيس الزمالك لكي يتم رفع الإيقاف عنه قبل نهائي الكونفيدرالية، لأنه من الصعب أن يتم حرمانه من حضور المباراة النهائية".