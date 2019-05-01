اتحاد الكرة: رفضنا مقترحا لاستكمال كأس مصر بدون الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم رفض مقترح لاستكمال مسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" "كان هناك مقترحا بالفعل لكي يتم استكمال كأس مصر دون الدوليين، لكن تم رفضه، كان يجب طرح هذا الأمر بداية الموسم، وتخيير الأندية بشأن المشاركة".

وتابع "لكن حاليا في منتصف المسابقة، هل يصح أن يتم اقتراح استكمال البطولة دون الدوليين، بالتأكيد ستعترض الأندية".

واختتم تصريحاته قائلا "تم طرح هذا الأمر بالفعل، وتم رفضه".