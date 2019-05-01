أياكس يكرر رقمًا لم يتحقق سوى مرتين في تاريخ دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

كرر فريق أياكس أمستردام الهولندي إنجازًا لم يحققه سوى فريقي بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه خارج ملعبه على توتنهام هوتسبر الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وأصبح أياكس أمستردام ثالث فريق يحقق الفوز في ثلاث مواجهات خارج أرضه بالأدوار الإقصائية، مكررًا إنجاز بايرن ميونخ في موسم 2012/2013 وريال مدريد في موسم 2017/2018.

واكتسح أياكس مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قبل الفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي إياب الدور ربع النهائي، ونجح في الفوز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويلتقي أياكس مع توتنهام هوتسبر إيابًا في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يستضيف ستاد يوهان كرويف المواجهة في التاسعة مساء الثامن من مايو المقبل.