نادر شوقي: لا يوجد أي أزمة لرمضان صبحي بالأهلي.. ويمتلك عروضا إنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب ليس لديه أي أزمات تتعلق بالمستحقات في القلعة الحمراء.

وكانت تقارير صحفية قد تناولت غضب رمضان صبحي من الخصم المالي الذي فرضه محمود الخطيب رئيس الأهلي على اللاعبين بسبب مباراة صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" "رمضان صبحي عاد للأهلي ولم يفكر في مسألة المال مطلقا، اللاعب يحصل في الأهلي على ربع راتبه الذي يتقاضاه في إنجلترا".

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وواصل "رمضان صبحي معار للأهلي من هدرسفيلد الإنجليزي وعقده ينتهي أول يوليو، كيف يتم الحديث عن غضبه أو استياءه من المستحقات".

وشدد "الأهلي نادي ملتزم مع جميع لاعبيه فيما يخص المستحقات، ولا يمكن لرمضان أن يتحدث عن أي أمور مالية مع النادي الأهلي، من تحدث عن هذا الأمر يريد افتعال أزمة".

وصرح "اللاعب كان مصاب بالفعل، وتم ترتيب له رحلة علاج لألمانيا، وفي أخر لحظة، تراجعنا بناء على رغبة اللاعب والنادي الأهلي، بأن الأمر لا يحتاج للسفر".

واختتم "لا يوجد أي مفاوضات بشأن تجديد إعارة رمضان صبحي مع الأهلي أو شراءه بشكل نهائي، اللاعب يمتلك عروضا من أندية انجليزية بالبريميرليج، وكذلك أندية أخرى".