تقرير.. كيف منح المقاصة الهدايا للأهلي والزمالك بإيقاف قطار بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرض مصر المقاصة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

ورغم تعزيز بيراميدز لصدارة جدول الترتيب بعد رفع رصيده إلى 64 نقطة، إلا أن تعثر الفريق الوليد هذا الموسم سيصب في مصلحة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، أقرب ملاحقيه في المسابقة.

وأصبح هذا التعثر هو الأول لبيراميدز بعد تحقيقه ستة انتصارات متتالية قادته إلى صدارة الترتيب، بعد الفوز على كل من المقاولون العرب وبتروجيت والإسماعيلي والاتحاد السكندري والأهلي والزمالك.

وباتت الفرصة مواتية أمام الأهلي لمعادلة بيراميدز في عدد النقاط حين يحل ضيفا على طلائع الجيش غدًا الأربعاء ضمن منافسات نفس الجولة، مع وجود أفضلية للأحمر لامتلاكه ثلاث مباريات إضافية.

وحصد حامل اللقب 61 نقطة من 27 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، متفوقًا بفارق نقطة عن الزمالك الذي تراجع في الجولة الماضية للمركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 60 نقطة من نفس عدد المباريات.

وتأجلت مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في تلك الجولة إلى يوم 15 مايو المقبل بسبب مشاركة الفريق الأبيض في البطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

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ولا ينتظر الزمالك تعثر بيراميدز، حيث يكفيه الفوز في مبارياته المقبلة من أجل احتلال المركز الأول أو الثاني، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر إقامته في الجولة الأخيرة من البطولة المحلية.

وضمن بيراميدز والأهلي احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، خاصةً أن أقصى عدد نقاط سيصل إليه المصري صاحب المركز الرابع سيكون 61 نقطة، وهو ما لن يرجح كفة الفريق البورسعيدي على ثنائي القمة.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة وحيدة حتى يضمن رسميًا مقعدًا مؤهلا إلى إفريقيا، خاصةً أن المواجهات المباشرة ستمنحه الأفضلية على المصري، بعد فوز الأبيض (2-0) في الدور الأول قبل الخسارة إيابا (2-1).

ويتبقى للأبيض 7 مباريات في بطولة الدوري، يستهلها بمواجهة وادي دجلة والداخلية والإنتاج الحربي أيام 9 و12 و15 مايو المقبل، قبل ملاقاة كل من حرس الحدود والإسماعيلي والجونة والأهلي بالجولات الأخيرة.

كما يتبقى للأهلي 7 مباريات أيضًا، يستهلها غدًا الأربعاء بمواجهة طلائع الجيش والنجوم وسموحة أيام 1 و5 و11 مايو المقبل، قبل ملاقاة كل من إنبي والإسماعيلي والمقاولون والزمالك بالجولات الأخيرة من المسابقة.

يُذكر أن بيراميدز، صاحب الصدارة المؤقتة، يتبقى له أربع مباريات، أولها سيكون أمام المصري البورسعيدي ووادي دجلة خلال يومي 5 و14 مايو المقبل، قبل مواجهة النجوم وحرس الحدود في الجولتين الأخيرتين.