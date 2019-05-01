كواليس اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة بشأن أزمة تذاكر أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبو ريدة؛ لمناقشة الأزمة التي أُثيرت عقب الإعلان عن أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا.

وكانت اللجنة قد حددت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب الوطني باعتبارها تمثل الاهتمام الأكبر لشرائح جماهير الكرة المصرية.

وانتهى الاجتماع بضم المقترحات الجديدة إلى التوجه العام بشأن هذا الموضوع على أن تستكمل اللجان النوعية للبطولة الدراسات التفصيلية قبل الانتهاء إلى قرار يخدم جماهير الكرة المصرية ويتماشى مع أهمية البطولة ونجاح تنظيمها.