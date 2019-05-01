اخبار الرياضه

أياكس يهزم توتنهام ويقترب من نهائي دوري الأبطال

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

اقترب أياكس أمستردام الهولندي من العبور إلى نهائي لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي .

وسجل لاعب الوسط فان دي بيك هدف المباراة الوحيد لآياكس في الدقيقة 15، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة التي تقام على ملعبه الأسبوع المقبل.

وعانى توتنهام من فقدان خدمات مدافعه وقائد الفريق البلجيكي يان فيرتونخين منذ الدقيقة 25 بعد إصابته على أثر تدخل مع حارس آياكس الكاميروني أندريا أونانا، ليتم استبداله بلاعب الوسط الفرنسى موسى سيسوكو.

وتقام مباراة الإياب في أمستردام، يوم الثامن من مايو المقبل، على ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أياكس يهزم توتنهام ويقترب من نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا