أمم إفريقيا 2019 .. اللجنة المنظمة تعلن انتهاء المقابلات الشخصية لشباب القاهرة والجيزة

اعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق عن انتهاء المقابلات الشخصية للشباب المتقديم من محافظات القاهرة الكبرى للتطوع أمس الثلاثاء. وبدأت المقابلات الشخصية لشباب القاهرة والجيزة والقليوبية يوم السبت الماضي واستمرت حتى التاسعة مساء أمس. وتبدأ اليوم مقابلات مع شباب محافظات السويس والمحافظات المجاورة منها الإسماعيلية وتبدأ فيها المقابلات بالتحديد 2 الجاري، بجانب مقابلات مع المتطوعين الأجانب.

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