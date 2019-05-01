سبورتنج يتوج بطلا للدوري العام لمحترفي الإسكواش

حقق نادي سبورتنج انجازاً كبيراً بعد ان توج بلقب الدوري العام لمحترفي الإسكواش للمرة الأولى في تاريخه، وهي البطولة التي استضافها مجمع نادي مدينتي خلال الأيام الثلاثة الماضية . مجمع نادي مدينتي خلال الأيام الثلاثة الماضية . وتفوق النادي السكندري على أندية الأهلي ووادي دجلة وسموحة والجزيرة وهليوبليس . ويضم فريق سموحة بقيادة المدير الفني أحمد شهيب كل من: نور الشربيني، فارس الدسوقي، زاهد شيرين، زينة مكاوي، أحمد هاني وميجيل رودريجيز .

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