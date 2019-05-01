اتحاد الكرة يرفض إقامة كأس مصر بدون الدوليين

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، فكرة إقامة ما تبقى من أدوار في بطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين. كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين. وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لو تم إعلان إقامة البطولة بدون الدوليين من بداية الموسم لتم تطبيق الفكرة، إلا أن إعلان القرار في الوقت الحالي قد يلقى اعتراضات كبيرة من الأندية.

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