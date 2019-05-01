مدرب أياكس: سعيد بفوزنا على توتنهام

عبر تين هاج مدرب أياكس الهولندي عن سعادته لما حققه لاعبو فريقه خلال المباراة أمام توتنهام.

وتغلب أياكس على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهاب

وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا اللقاء بطريقة رائعة ومثمرة، صنعنا العديد من الفرص وأحرزنا هدفًا جميلًا، سوء

الحظ منعنا من أهداف أخرة، النتيجة جيدة وبالطبع الفوز كان مستحقًا".

وأضاف مشيدًا بأداء سون: "غياب هيونيج مين سون كان مؤثرًا على أداء توتنهام هو لاعب مهم وسوف ندافع ضده بطريقة جيدة في الإياب".

يذكر أن مباراة الإياب ستكون بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل.