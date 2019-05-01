عبر تين هاج مدرب أياكس الهولندي عن سعادته لما حققه لاعبو فريقه خلال المباراة أمام توتنهام.
وتغلب أياكس على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهابدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا اللقاء بطريقة رائعة ومثمرة، صنعنا العديد من الفرص وأحرزنا هدفًا جميلًا، سوء
وأضاف مشيدًا بأداء سون: "غياب هيونيج مين سون كان مؤثرًا على أداء توتنهام هو لاعب مهم وسوف ندافع ضده بطريقة جيدة في الإياب".
يذكر أن مباراة الإياب ستكون بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أياكس: سعيد بفوزنا على توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.