أرسين فينجر يشيد بلاعبي أياكس بعد الفوز على توتنهام

أشاد أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال ومحلل قتوات بي أن سبورتس، بلاعبي أياكس الهولندي عقب الفوز على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري

أبطال أوروبا.

وقال فينجر خلال الاستوديو التحليلي لقناة "بي أن سبورتس": "أياكس ألديهم الرغبة اللامتناهية للعب حينما يستطيعون، لا يملكون حتى الآن النضج ليملكوا الكرة مثل برشلونة، حتى لو

كانوا تحت الضغط".

وأضاف: "لكن رغبتهم دائمًا موجودة. وهذه الرغبة يمكننا مشاهدتها في الفرصة التي اضاعها نيريس".

وتابع: " سأعطي المباركة الكبيرة لحارسهم أونانا كذلك، لقد كانوا يعانون في العرضيات، وحينما فهم أنهم يعانون من العرضيات، لقد تقدم، وتقدم كثيرًا عن مرماه".

وأتم: "يجب أن اقول أن دالي بليند كان رائعًا."