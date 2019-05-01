أشاد أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال ومحلل قتوات بي أن سبورتس، بلاعبي أياكس الهولندي عقب الفوز على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوريأبطال أوروبا.
وقال فينجر خلال الاستوديو التحليلي لقناة "بي أن سبورتس": "أياكس ألديهم الرغبة اللامتناهية للعب حينما يستطيعون، لا يملكون حتى الآن النضج ليملكوا الكرة مثل برشلونة، حتى لو
وأضاف: "لكن رغبتهم دائمًا موجودة. وهذه الرغبة يمكننا مشاهدتها في الفرصة التي اضاعها نيريس".
وتابع: " سأعطي المباركة الكبيرة لحارسهم أونانا كذلك، لقد كانوا يعانون في العرضيات، وحينما فهم أنهم يعانون من العرضيات، لقد تقدم، وتقدم كثيرًا عن مرماه".
وأتم: "يجب أن اقول أن دالي بليند كان رائعًا."
كانت هذه تفاصيل خبر أرسين فينجر يشيد بلاعبي أياكس بعد الفوز على توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.