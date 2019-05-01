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أوزبكستان تتحمل تكاليف سفر وإقامة المنتخب الأوليمبي

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يتحمل اتحاد أوزبكستان تكاليف سفر وإقامة المنتخب الأوليمبي، لإقامة مباراتين وديتين في شهر يونيو المقبل ضمن استعدادات كل منتخب للبطولة المؤهلة لأوليمبياد

طوكيو 2020.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن المباراتين تجربتين قويتين للفريق القومي، موضحًا

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أن رغبة العديد من الفرق خارج أفريقيا في مواجهة المنتخب الأوليمبي، يرجع إلى قوة الفريق القومي ومستواه المميز الذي ظهر به في عدة وديات مثل روسيا وأمريكا وهولندا وإسبانيا.

 

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