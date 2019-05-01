أوزبكستان تتحمل تكاليف سفر وإقامة المنتخب الأوليمبي

يتحمل اتحاد أوزبكستان تكاليف سفر وإقامة المنتخب الأوليمبي، لإقامة مباراتين وديتين في شهر يونيو المقبل ضمن استعدادات كل منتخب للبطولة المؤهلة لأوليمبيادطوكيو 2020.
وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن المباراتين تجربتين قويتين للفريق القومي، موضحًا
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