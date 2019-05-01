فيرتونخين يطمئن جماهير توتنهام بعد إصابته القوية أمام أياكس

طمأن يان فيرتونخين مدافع توتنهام الإنجليزي، جماهير فريقه بعد الإصابة القوية التي قد تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أياكس.
وكان فيرتونخين قد تعرض لإصابةقوية بعد تدخل حارس أياكس أونانا عليه، مما جعل اللاعب ينزف برأسه.
وقال فيرتونخين:" لا يوجد كسور ولا ارتجاج،
وفاز أياكس على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن مباراة الإياب ستكون بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل.
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