لاعب توتنهام : الهزيمة أمام أياكس على ملعبنا صدمة كبيرة

أعرب موسي سيسكو مدافع توتنهام الإنجليزي، عن حزنه بسبب الخسارة أمام أياكس الهولندي مساء اليوم الثلاثاء.

واستطاع اياكس ان ينتصر على توتنهام بهدف دون مقابل، على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال سيسكو خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، "

الهزيمة امام أياكس على ملعبنا، هي خيبة امل كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع " كان يجب علينا ان نفوز على ملعبنا لكن الأمور كانت عكسيةن لذا نشعر بصدمة كبيرة".

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وأضاف مدافع توتنهام " سنقاتل في مباراة

العودة من أجل حسم بطاقة التأهل".

وأردف " هيونيج سون سيكون متواجد في مباراة الإياب، ونحن سعادء لذلك".

واختتم " لدينا مباراة امام بورنموث قبل مواجهة أياكس، وعلينا أن نفوز بها من اجل الذهاب لمباراة الإياب بثقة قوية".

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثامن من مايو المقبل على ملعب يوهان كرويف آرينا معقل أياكس.