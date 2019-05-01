عقوبة فورية للاعبي بيراميدز بعد التعادل امام مصر المقاصة

وقع احمد حسن المشرف علي الكرة بنادي بيراميدز عقوبة فورية علي لاعبي الفريق بعد السقوط في فخ التعادل امام مصر المقاصة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز . وابلغ احمد حسن اللاعبين بمنعهم من الادلاء باية تصريحات لوسائل الاعلام خلال المرحلة المقبلة . وشهدت غرفة خلع الملابس لفريق بيراميدز هجوماً حاداً من الارجنتيني رامون دياز علي اللاعبين، حيث اعرب المدير الفني عن غضبه من المستوي الذي ظهر عليه معظم لاعبي فريقه، وخاصة رباعي خط الدفاع . ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز بـ 64 نقطة بفارق ثلاثة نقاط فقط عن الاهلي صاحب مركز الوصافة واربعةة نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث .

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