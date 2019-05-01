إيركسين: أداءنا الضعيف أمام أياكس سبب تفوقهم علينا

أنتقد كريستيان ايركسين نجم توتنهام الإنجليزي ، أداء فريقه الباهت، الذي يراه كان سببًا في ظهور أياكس بشكل أفضل أمامهم.
وتغلب أياكس على توتنهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوريأبطال أوروبا.
وقال كريستيان ايركسن في تصريحات عقب المباراة:: "لم نلعب بمستوانا، ولم نقدم أفضل ما لدينا على الإطلاق. في الـ20 دقيقة الأولى، كنا نتفرج على الكرة. علينا أن نغير ذلك كثيرًا
وتابع:"لقد جعلناهم يبدون بشكل أفضل، إنهم فريق جيد، ولكننا ساعدناهم ليحصلوا على يريدوه، لقد كان خطأنا، وكنا أفضل في الشوط الثاني".
وأضاف: " لا يمكننا الحديث عن اللاعبين المصابين. لا يهم من يلعب في نصف النهائي، علينا الظهور، لقد كنا محظوظين أن كرتهم إرتطمت بالعارضة، ونأمل أن نقلب الأمور في امستردام".
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