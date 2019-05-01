رياضة | خالد بيومي عن لاعبي الأهلي: "بحس أنهم بيصلوا أكتر مننا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي عن لاعبي الأهلي: "بحس أنهم بيصلوا أكتر مننا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح المحلل الرياضي خالد بيومي الأهلي للفوز بالدوري وذلك عقب تعادل براميدز مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما، كما أعرب عن حزنه لما يحدث مع الإسماعيلي.

وقال بيومي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الأهلي أقرب للتتويج بالدوري بنسبة 70% واللقب يناديه وأشعر أن (لاعبي الأهلي بيصلوا أكتر مننا)".

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وأضاف :"حزين لما يحدث الإسماعيلي وهو النادي على المستوى المحلي والقاري يمتلك لاعبين موهوبين ويعشقه جمهور الأهلي والزمالك ويجب أن نغير من طريقتنا وادارتنا لكرة القدم".

وتابع :"لم يستفد الإسماعيلي من الأجهزة الفنية الاي تم تغييرها أو من اللاعبين الذين تم بيعهم".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"محمد عواد ومحمود متولي وباهر المحمدي من أفضل اللاعبين في مصر حاليا ولكن إدارة الإسماعيلي ستفكر مائة مرة قبل بيعهم".