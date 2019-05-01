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رياضة | إريكسن: أخطأنا أمام أياكس وساعدناهم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريكسن: أخطأنا أمام أياكس وساعدناهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الدنماركي الدولي كريسيان إريكسن نجم نادي توتنهام، بأن السبيرز قد إرتكبوا بعض الأخطاء التكتيكية أمام أياكس وهو ما كلفهم الخسارة بهدف نظيف.

 

وقال إريكسن عقب نهاية المباراة في تصريحاته عبر قناة "BT Sport": "جعلنا أياكس يبدون أفضل بكثير من مستواهم الفعلي، هم فريق جيد لكن نحن ساعدناهم بالشعور بالراحة وهذا خطأنا".

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وسقط نادي توتنهام على ملعبه أمام أياكس بهدف نظيف وذلك جاء خلال المباراة القوية التي جمعت بين الفريقين في ذهاب دور نصف نهائي بطولة .

 

وستكون مباراة إياب دور ن نصف النهائي من البطولة الأوروبية بين فريقي أياكس وتوتنهام على ملعب أمستردام أرينا يوم الأربعاء والموافق 8 مايو.

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