رياضة | شوقي غريب: المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعبا من الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب: المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعبا من الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شوقي غريب المدي الفني للمنتخب الأوليمبي بأن المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من الأولمبي في الفترة الأخيرة.

وقال غريب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سنخوض مبارتين وديتين مع أوزباكستان ومباراة مع فلسطين وسعداء بمواجهة فلسطين في رام الله".

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وأضاف :"المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من المنتخب الأولمبي وأتمنى الفوز بأمم أفريقيا المقبلة".

واختتم غريب تصريحاته قائلاً :"كنا نخوض أمم أفريقيا في يناير في الشتاء وكان ذلك يؤثر على أرضية الملعب بعكس البطولة المقبلة والتي ستقام في فصل الصيف والتي سيؤثر بالإيجاب على الملاعب".