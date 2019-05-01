رياضة | أشرف حكيمي يتحدث عن موقفه من العودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف حكيمي يتحدث عن موقفه من العودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند والمعار من ريال مدريد، عن رغبته في العودة مجدداً لتمثيل النادي الملكي وذلك خلال الفترة المقبلة مع الفرنسي زيدان.

وقال حكيمي خلال حديثه مع قناة "موفي ستار" الإسبانية: "الرجوع إلى ريال مدريد في أسرع وقت ممكن يعد حلم بالنسبة لي، وسأكون كاذب إذا قلت إني لا أرغب في العودة".

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وتابع حكيمي حديثه: "عندما تلقيت عرض بروسيا دورتموند توقعت أن أكون مثل كارباخال بالرحيل عن الفريق والعودة بعد النضج".

وأكمل حديثه: "هناك الكثير من الأشياء أحتاجها وأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لبروسيا دورتموند".

والجدير بالذكر فأن وقع بوروسيا دورتموند مع حكيمي بنظام الإعارة لمدة عامين قادماً من ريال مدريد في 11 يوليو 2018.