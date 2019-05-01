رياضة | أياكس يكرر إنجاز ريال مدريد والبايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يكرر إنجاز ريال مدريد والبايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي أياكس الهولندي قدماً في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على توتنهام بهدف نظيف مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر موقع التواصل تويتر، إن أياكس هو ثالث فريق يربح خارج ملعبه في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي في موسم من دوري أبطال أوروبا، بعد بايرن ميونخ في 2012/13 وريال مدريد في 2017/18.

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وتابع الحساب: "من أصل 17 فريق خسروا الذهاب على أرضهم في نصف نهائي الكأس الأوروبية / دوري أبطال أوروبا؛ فقط فريق واحد تمكن من الوصول إلى النهائي (أياكس في 1995/96)".

وستكون مباراة إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي أياكس وتوتنهام على ملعب أمستردام أرينا يوم الأربعاء والموافق 8 مايو.