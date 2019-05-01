رياضة | أياكس يسجل رقما إيجابيا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يسجل رقما إيجابيا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أياكس امستردام الهولندي فوزا هاما على فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح أياكس في التسجيل خلال 9 مباريات متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ بداية مشاركته في البطولة الأوروبية.

Advertisements

واقترب الفريق الهولندي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق خارج أرضه.