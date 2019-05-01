رياضة | عاجل.. الشرطة الكتالونية تشتبك مع جماهير ليفربول وتعتقل 6 أشخاص (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة الكتالونية تشتبك مع جماهير ليفربول وتعتقل 6 أشخاص (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين الشرطة الكتالونية وجماهير نادي ليفربول وذلك قبل المباراة المرتقبة بين برشلونة والريدز مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات يتضح من خلالها وجود مناوشات بين الشرطة وجماهير ليفربول المتحمسة لرؤية فريقهم في نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

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وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إنه تم اعتقال 6 من مُثيري الشغب التابعين لنادي ليفربول بعد أن اعتدوا على الشرطة بالقرب من بلازا ريال بجانب الرامبلا "شارع في برشلونة".

ويلتقي نادي ليفربول مع برشلونة على ملعب الكامب نو مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.