رياضة | عاجل.. نادر شوقي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نادر شوقي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي عن لاعبه وكواليس عدم سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وقال نادر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنا حاجزين كل حاجة لرمضان في ألمانيا ولكن إدارة الأهلي رأت ان الأمر لا يستدعي السفر بسبب وجود مباريات قوية".

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متابعًا "اللاعب وافق على طلب الأهلي وبناءً عليه تم تغيير الخطة، أسعى لأفضل أمر للاعب بكل تأكيد ولكن لازم تضحي شوية من أجل الهدف الذي جاء من أجله رمضان للأهلي".

واستكمل نادر شوقي تصريحاته "مقدرش اقول ان رمضان صبحي بيلعب مصاب ولا لا، عمري ما هاخد ريسك واسمح للاعب انه يلعب مصاب إلا لو كان الريسك بسيط".